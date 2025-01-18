Одессу вскрыли «Кинжалами» после вылетов оттуда F-16: Массированная бомбардировка. Тонны ATACMS и SS на дне Чёрного моря Юлия СоколоваВ ночь с 14 на 15 января российская армия провела одну из самых масштабных операций по территории Украины за последнее время.