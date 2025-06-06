«Какое воспитание ты даешь сыну?»: почему Сталин накричал на жену Берии

Иосиф Сталин умел держать своих подчиненных в состоянии постоянного напряжения. Если для этого надо было пойти на крайние меры по отношению к членам семьи представителя партийной верхушки — он на это шел.
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