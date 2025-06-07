Новая эра в ЖКХ: с июня отменена обязательная поверка счётчиков. Что это значит для россиян? Елена ГалицкаяС 1 июня 2025 года в России вступают в силу важные изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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