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Новая эра в ЖКХ: с июня отменена обязательная поверка счётчиков. Что это значит для россиян? Елена ГалицкаяС 1 июня 2025 года в России вступают в силу важные изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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