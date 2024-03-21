Археологи находят затонувшие корабли по подсказкам из “Илиады” Гомера

Археологи использовали “Илиаду”, древнегреческую эпическую поэму, написанную в 800 году до н. э., действие которой происходит в конце легендарной Троянской войны, в качестве руководства для поиска затонувших кораблей у берегов Греции.
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