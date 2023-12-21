Силуанов: Россия симметрично ответит на конфискацию ее активов в Европе

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае, если страны Европы проведут конфискацию российских активов, РФ ответит симметрично и примет зеркальные меры, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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