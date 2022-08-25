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«У нас на ММКФ представлено около 70 стран и более 230 картин»

«У нас на ММКФ представлено около 70 стран и более 230 картин»

Всего за квартал после своего назначения на пост председателя отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля Иван Кудрявцев добился того, что ивент, во-первых, состоится, а во-вторых, там будет почти сорок фильмов из Франции и США.

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