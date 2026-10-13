Красная икра на Кубани подорожала на 82% за год

В Краснодарском крае упаковка красной икры массой 90–100 г в первой половине сентября стоила в среднем 1,35 тыс.
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