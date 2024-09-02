Хорошие игры, которые вы могли пропустить в августе Вы что-нибудь знаете про ...

Хорошие игры, которые вы могли пропустить в августеВы что-нибудь знаете про симулятор русского Гордена Фримена, тактику с магами и друидами, игру про уборщика на службе мафии или про метроидванию с мёртвым котиком в главной роли? Если нет, то ничего страшного — сегодня узнаете.