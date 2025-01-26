Поток» должен быть защищён»: Венгрия и Турция возмутились атакой ВСУ на компрессорную станцию на Кубани

Сийярто: «Турецкий поток» должен быть защищён всеми доступными средствами Роман Шимаев Венгрия и Турция возмущены попытками ВСУ атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».
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