Врачи на пляже Флориды спасли 15-летнюю девочку из пасти акулы

Девочка-подросток была спасена после нападения акулы благодаря смелости и профессионализму двух оказавшихся рядом врачей Доктор Райан Форбс вместе со своим коллегой-врачом отдыхали с семьей на пляже во Флориде , когда акула напала на девочку неподалеку от его собственных детей, пишет Fox News.