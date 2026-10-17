Судан: 30 мирных жителей были убиты и еще 47 ранены на скотном рынке Аль-Маваши в Ньяле, Южный Дарфур, в утренние часы 16 октября в результате удара беспилотника.
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