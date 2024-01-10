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«Все овощи съели Зеленский и Шольц»: несмотря на дефицит продуктов, большинство немцев поддержали забастовку фермеров

«Все овощи съели Зеленский и Шольц»: несмотря на дефицит продуктов, большинство немцев поддержали забастовку фермеров

Более 70% граждан Германии, согласно социологическим опросам, поддерживают забастовку немецких фермеров против отмены льгот на топливо, и это при том, что протестная кампания уже привела к дефициту продуктов в супермаркетах страны.

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