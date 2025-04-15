Более 70 тысяч семей Приангарья получили маткапитал за пять лет

С 15 апреля 2020 года Отделение СФР по Иркутской области внедрило проактивное оформление сертификатов на материнский капитал, благодаря чему более 70 тысячам семей получили электронные сертификаты без личного обращения, сообщили в пресс-службе СФР.
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