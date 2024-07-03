Собянин: В программу реновации включили еще девять новых площадок

Все площадки расположены на месте домов, включенных в программу реновации Список площадок, на которых планируется построить жилые комплексы для переселения по программе реновации, увеличился на девять адресов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии