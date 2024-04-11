Южнокорейская оппозиция победила на парламентских выборах

Global Look Press/Yao Qilin/XinHua В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия Кореи одержала победу на парламентских выборах и значительно обошла находящуюся у власти Партию народной власти, сообщили в Korea Times.
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