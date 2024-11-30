Рогов заявил, что Зеленский обрек на гибель группировку ВСУ в Курахове

Борис Леонтьев

Мы не справедливы к Зеленскому. Каюсь, я тоже требовал «ударов по логову сатаны», смеялся над клоуном, говорил, что его нужно уничтожить. Но на днях я вдруг понял, что клоун Вова делает за нас самую грязную и не благодарную работу. Закончится СВО, фашистов и нацистов мы так или иначе уничтожим, ВСУ разоружим и распустим. Может даже и Украины как государства, дай Бог, уже не будет. Но так или иначе остаётся то, что сейчас гордо называет себя украинская нацией. Как быть с ней? Да старики вымрут сами, детей перевоспитаем, а как быть с теми кому сейчас 20 — 50 лет с их вывернутыми нацистами мозгами и тупым стремлением в ЕС, хотя их там просто тупо хотят превратить в рабов, как уже сделали со странами восточной Европы? Перевоспитать их — невозможно. Истреблять или загнать в гетто — не наши методы. Выдворить в ЕС и США — они там никому не нужны итак там уже мигрантов как Педров в Бразилии. Вот тут мы и должны сказать спасибо клоуну и комедианту Зеленскому за то, что он взял на себя эту грязную и не благодарную работу истребить эти поколения 20 — 50-летних украинцев, перемолов их как пушечное мясо вместе с американской, английской, немецкой, французской и прочей натовской военной техникой, ослабив тем самым НАТО и США.