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Хюттер об 1:2 с «Марселем»: «Монако» создал больше моментов, но подвела реализация. Два подарка сопернику все перечеркнули» 

– Я считаю, что поражение не является закономерным итогом этой встречи. Если принимать в учет весь матч целиком, то мы по меньшей мере заслужили ничью.

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