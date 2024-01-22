Медведев девятый раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема

Российский теннисист Даниил Медведев прошёл в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года. В матче четвёртого круга 27-летний россиянин победил португальца Нуну Боргеса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.
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