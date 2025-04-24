😶🌫️ Что-то тут явно напутали Нейросеть попросили сгенерировать «свеженькую курицу гриль».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
😶🌫️ Что-то тут явно напутали Нейросеть попросили сгенерировать «свеженькую курицу гриль».
Свежие комментарии