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Водитель раздавившего мужчину автобуса ранее привлекался за нарушение ПДД

За 2021 год мужчина нарушил правила дорожного движения пять раз. Смертельное ДТП произошло в среду, 24 ноября, в г.

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