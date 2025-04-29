Политика как он...
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Политика как она есть

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Астроном объяснил, почему в космосе на самом деле есть звуки

Астроном объяснил, почему в космосе на самом деле есть звуки

Согласно общепринятому представлению, космос — это пустота. Но всё не так просто, как кажется. То, что мы считаем «звуком», на самом деле является просто вибрацией, которая проходит через какой-то материал.

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