Банки заинтересовались токенизацией безналичных рублей

Большинство банков (73%) заинтересованы в продвижении токенизированных безналичных денег. Такие результаты опроса 18 крупных кредитных организаций приведены в письме Ассоциации банков России (АБР) зампреду ЦБ Владимиру Чистюхину.
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