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Экс-игрок Масалитин: Глушаков и Заболотный смогут играть по 60-70 минут

Экс-игрок Масалитин: Глушаков и Заболотный смогут играть по 60-70 минут

Новички подмосковных "Химок" 37-летний Денис Глушаков и 33-летний Антон Заболотный смогут помочь команде в новом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ), однако у них не будет хватать ресурса выдерживать матч целиком.

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