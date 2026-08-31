Сотрудники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве составили сводку за 21.08.2026 — 31.08.2026 года

Оперативники уголовного розыска Бутырского района задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом доставки цветов В территориальный отдел полиции обратилась 18-летняя москвичка с заявлением о мошенничестве.
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