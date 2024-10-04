Ignio.com Стрелец. Еженедельный эротический гороскоп за 7 - 13 октября

Увы, Стрельцы не в самом лучшем настроении и самочувствии для каких-либо проявлений либидо. Единственное средство, способное улучшить ваше состояние и даже немного развеселить – это вкусная еда с бутылкой хорошего вина.
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