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Снукерист.ру

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Уилсон наносит поражение Чемпиону мира и выходит в 1/16 финала British Open 2026

Уилсон наносит поражение Чемпиону мира и выходит в 1/16 финала British Open 2026

У Ицзэ потерпел поражение от Кайрена Уилсона со счетом 1-4 во втором раунде турнира British Open 2026 Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - второй раунд Трансляции, расписание - квалификация Кайрен Уилсон нокаутировал Чемпиона мира У Ицзэ со счетом 4-1 во втором раунде на турнире British Open 2026.

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