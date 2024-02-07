1 нм всё ближе. Литографические машины ASML с высокой числовой апертурой будут представлены не позднее 2027 года

Ли У Гён, президент ASML Korea, сообщил на пресс-конференции, что совместный центр исследований и разработок Samsung Electronics и ASML представит машины для литографии с высокой числовой апертурой не позднее 2027 года.
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