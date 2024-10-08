На повышение зарплат лесникам пойдет 22 миллиарда из бюджета

В бюджете на три года предусмотрено 22 миллиарда рублей на повышение заработных плат лесным инспекторам, сказал глава Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин на заседании комитета 8 октября.