На повышение зарплат лесникам пойдет 22 миллиарда из бюджета

В бюджете на три года предусмотрено 22 миллиарда рублей на повышение заработных плат лесным инспекторам, сказал глава Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин на заседании комитета 8 октября.
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