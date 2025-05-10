Выстрелили из сигнальной ракетницы: на бывшего хоккеиста системы СКА напали

На экс-хоккеиста совершили нападение – в него выстрелили из сигнальной ракетницы.Экс-нападающий хоккейной команды, входящей в структуру петербургского СКА, Василий Малышев поделился с изданием "Чемпионат" информацией о нападении вечером 6 мая.