Выстрелили из сигнальной ракетницы: на бывшего хоккеиста системы СКА напали

На экс-хоккеиста совершили нападение – в него выстрелили из сигнальной ракетницы.Экс-нападающий хоккейной команды, входящей в структуру петербургского СКА, Василий Малышев поделился с изданием "Чемпионат" информацией о нападении вечером 6 мая.
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