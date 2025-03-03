WSJ: США рассматривают заморозку поставок ВСУ оружия из американских запасов

Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency Американские власти рассматривают возможность прекратить поставки ВСУ оружия из американских арсеналов, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой действующих и бывших чиновников США.
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