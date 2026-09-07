МАГАТЭ подтвердило восстановление энергетики Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси, директор МАГАТЭ, выразил благодарность России и Украине за локальное прекращение огня в районе Запорожской АЭС, что позволило восстановить её электроснабжение.
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