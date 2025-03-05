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Парламентская газета

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Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой

Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой

Президент США Дональд Трамп сравнил легкость, с которой его предшественника предыдущую американскую администрацию уговорили выложить колоссальные суммы на оказание военной помощи Украине, с простотой лишения ребенка конфеты.

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