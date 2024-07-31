Горожанам рекомендовали пользоваться метро для поездок по городу из-за дождя

Москвичам рекомендовали пользоваться метро для поездок по городу 31 июля из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).