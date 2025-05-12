В Краснодаре за неправомерный оборот средств платежей в суде ответит руководитель коммерческой организации

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 37-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ.
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