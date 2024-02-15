Политнавигатор Активистка НОД Надежда Кофельникова выразила возмущение церемонией открытия памятника Михаилу Жванецкому в центре Ростова-на-Дону.
В Ростове оштрафовали мать-одиночку за протест против памятника Жванецкому
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Мила Терехова
Вся её культура продемонстрирована надписью на футболке.
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2 час.
Мила Терехова
Пока российской культурой рулит эта возмутительная Любимова, бардак неизбежен. Рыба гниёт с головы. Кто она такая? На этой должности она заменила «непотопляемого» Владимира Мединского. Перемены в Министерстве культуры происходили в рамках формирования нового Правительства. При этом назначение Ольги Борисовны вызвало наиболее живую реакцию, по сравнению с другими министрами. Связано это было с тем, что журналисты вытащили на свет публикации чиновницы в Живом Журнале двенадцатилетней давности. В них она называла себя «некультурным человеком». При этом будущий министр культуры сообщала о том, что не переносит оперы, классическую музыку, балет, музеи, выставки, вечера памяти, шествии, митинги, юбилейные мероприятия, не желает смотреть на Джоконду и вообще не терпит экскурсий. Также она признавалась в том, что не разбирается в арт-хаусном кино и плохо знает мировой кинематограф. Кроме того, была раздобыта фотография, которую Любимова некогда выкладывала в сети, на которой она позировала в футболке с матерным выражением. Но её таки протащили в министерки !!!
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2 час.
Анатолий Витушкин
Губернатор Голубев показал свою сущность прозападного либераста, как члена пятой колонны. Интересна реакция полиции, ставшая уже традиционной: вместо защиты населения от беспредельного бандитизма мигрантов арестовывает и штрафует женщину- патриотку за её несогласие с возвеличиванием русофоба.
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1 час.
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