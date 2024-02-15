В Ростове оштрафовали мать-одиночку за протест против памятника Жванецкому

Мила Терехова

Пока российской культурой рулит эта возмутительная Любимова, бардак неизбежен. Рыба гниёт с головы. Кто она такая? На этой должности она заменила «непотопляемого» Владимира Мединского. Перемены в Министерстве культуры происходили в рамках формирования нового Правительства. При этом назначение Ольги Борисовны вызвало наиболее живую реакцию, по сравнению с другими министрами. Связано это было с тем, что журналисты вытащили на свет публикации чиновницы в Живом Журнале двенадцатилетней давности. В них она называла себя «некультурным человеком». При этом будущий министр культуры сообщала о том, что не переносит оперы, классическую музыку, балет, музеи, выставки, вечера памяти, шествии, митинги, юбилейные мероприятия, не желает смотреть на Джоконду и вообще не терпит экскурсий. Также она признавалась в том, что не разбирается в арт-хаусном кино и плохо знает мировой кинематограф. Кроме того, была раздобыта фотография, которую Любимова некогда выкладывала в сети, на которой она позировала в футболке с матерным выражением. Но её таки протащили в министерки !!!