День 12 мая в истории

День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (1944-й год). День воинской славы России установлен Федеральным законом от 24 июля 2023 года в честь завершения 12 мая 1944 года Крымской стратегической наступательной операции.
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