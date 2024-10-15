Анджелина Джоли обрадовалась из-за провала фильма с участием Брэда Питта

Фильм «Одинокие волки», который был представлен на Венецианском кинофестивале с участием Джорджа Клуни и Брэда Питта, не оправдал ожиданий зрителей, получив лишь 53% рейтинга, что указывает на его провал.
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