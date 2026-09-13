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Царьград

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Гардероб подорожает: война США и Ирана ударит по одежде

Гардероб подорожает: война США и Ирана ударит по одежде

Из-за нефти, удобрений и климатических рисков цены на полиэстер и хлопок растут, что грозит ростом стоимости одежды на 10–20%.

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