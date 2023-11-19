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Демар Дерозан: «Стыдно иметь «-20» в первой четверти, обидно»

Легкий форвард «Чикаго» Демар Дерозан после победы над «Майами» (102:97) раскритиковал команду за недостаток концентрации на старте матчей.

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