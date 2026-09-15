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test mazurok

2 подписчика
✅ Второй этап благоустройства Городского сада в Ялте начнётся не ранее 2028 года

✅ Второй этап благоустройства Городского сада в Ялте начнётся не ранее 2028 года   Вторая очередь восстановления ялтинского Горсада предусматривает обустройство променадных зон со стороны улицы Чехова.

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