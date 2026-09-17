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Царьград

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Цырдя: угрозы министра Молдавии из-за дров сравнимы с Третьим рейхом

Цырдя: угрозы министра Молдавии из-за дров сравнимы с Третьим рейхом

Депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Богдан Цырдя подверг резкой критике действия министра, допустившего угрозы в адрес граждан на фоне удорожания энергоносителей.

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