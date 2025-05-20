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Число ипотечных кредитов в Краснодарском крае за год сократилось более, чем вдвое

Число ипотечных кредитов в Краснодарском крае за год сократилось более, чем вдвое

Число ипотечных кредитов в Краснодарском крае за год сократилось более, чем вдвоеЧисло ипотечных сделок в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года снизилось более ,чем наполовину - на 53,4% по сравнению с этим же периодом прошлого года,  Всего кубанцы с начала года взяли 5,5 тысяч кредитов.

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