Число ипотечных кредитов в Краснодарском крае за год сократилось более, чем вдвое

Число ипотечных кредитов в Краснодарском крае за год сократилось более, чем вдвоеЧисло ипотечных сделок в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года снизилось более ,чем наполовину - на 53,4% по сравнению с этим же периодом прошлого года, Всего кубанцы с начала года взяли 5,5 тысяч кредитов.