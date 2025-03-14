Мысли Бабы Яги Ну что, дождались? Европа, НАТО, Америка – весь «цивилизованный» мир, в общем, дождался очень выразительного ответа Президента России Владимира Владимировича Путина на всякие их предложения о так называемом «перемирии».
Форма одежды многое значит
Комментарии
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W
Walery
Продана уже Одесса... буквально с потрохами.
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16 час.
Виктор
Всеми этими соглашениями можно задницу подтирать.Вспомним -Минск -1, Минск -2, Стамбул, и т д. Есть только одно -Русское оружие и полная безоговорочная капитуляция.( Так Жуков говорил) А Трамп-такое же трепло,как и Зеля-недофюрер
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16 час.
Владимир Соловьев
Ещё не до конца курскую область не освободили, а имиджмейкеры уже закидали Главкома лаврами.
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15 час.
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