Медвежий угол
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Медвежий угол

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Форма одежды многое значит

Форма одежды многое значит

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Комментарии
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W
Walery
Продана уже Одесса... буквально с потрохами.
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16 час.
Виктор
Всеми этими соглашениями можно задницу подтирать.Вспомним -Минск -1, Минск -2, Стамбул, и т д. Есть только одно -Русское оружие и полная безоговорочная капитуляция.( Так Жуков говорил) А Трамп-такое же трепло,как и Зеля-недофюрер
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16 час.
Владимир Соловьев
Ещё не до конца курскую область не освободили, а имиджмейкеры уже закидали Главкома лаврами.
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15 час.
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