Форма одежды многое значит

Виктор

Всеми этими соглашениями можно задницу подтирать.Вспомним -Минск -1, Минск -2, Стамбул, и т д. Есть только одно -Русское оружие и полная безоговорочная капитуляция.( Так Жуков говорил) А Трамп-такое же трепло,как и Зеля-недофюрер