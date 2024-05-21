❕В Армянске проводятся учебные стрельбы «Сегодня, с 09:00 до 17:00 возможно будут слышны громкие звуки.
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❕В Армянске проводятся учебные стрельбы «Сегодня, с 09:00 до 17:00 возможно будут слышны громкие звуки.