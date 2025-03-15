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Китай испытывает платформы для высадки десанта на Тайвань

Китай испытывает платформы для высадки десанта на Тайвань

Военнослужащие НОАК проводят на побережье КНР испытания сложных специальных конструкций, связки платформ, похожих на десантные корабли (специализированные баржи), которые могут быть задействованы в десантной операции на Тайване.

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