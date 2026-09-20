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Татар-информ

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Финалист «Батырлар» на марафоне ТНВ рассказал о главных ценностях своей семьи

Финалист «Батырлар» на марафоне ТНВ рассказал о главных ценностях своей семьи

Скриншот трансляции ТНВ Участник СВО, финалист программы «Батырлар» Динар Латыпов вместе с супругой Алиной и детьми стал гостем телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы!».

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