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Председатель Госдумы РФ: Чтобы сохранить личную власть, Макрон хочет разжечь третью мировую войну

Председатель Госдумы РФ: Чтобы сохранить личную власть, Макрон хочет разжечь третью мировую войну

Недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он допустил вероятность ввода воинского контингента НАТО на территорию Украины, шокировало не только простых западных обывателей, но и многих лидеров европейских государств.

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