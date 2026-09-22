«Русал» предложил новую формулу цены на алюминий в России

Новая формула расчёта цены на алюминий от «Русала» может снизить стоимость металла на $40–100 за тонну, ФАС продолжает антимонопольное дело из-за использования европейской премии при изменившейся географии продаж.
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