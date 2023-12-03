НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

«Барселона» опередила «Атлетико» и отстает от «Реала» и «Жироны» на 4 очка после 15 туров

«Барселона» опередила «Атлетико» и отстает от «Реала» и «Жироны» на 4 очка после 15 туров

Команда Хави одолела «Атлетико» (1:0) и обогнала его по итогам 15-го тура. У каталонцев на три очка и на одну игру больше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх