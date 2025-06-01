Жители Благодатного пятый день живут без воды

Жители микрорайона Благодатный в селе Смоленка пятые сутки остаются без водоснабжения. По словам одного из местных жителей, несмотря на ежедневные обещания дежурного по Читинскому району о скором восстановлении подачи воды, ситуация не меняется.
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